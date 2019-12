Le Borussia Dortmund termine bien mal l’année en Bundesliga. Menant au score par un but de Götze (17e), le BVB n’a pas résisté au retour d’Hoffenheim et doit s’incliner 2-1 à la Rhein-Neckar-Arena lors de cette 17e journée.

Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions a craqué sur des buts tardifs signés Adamyan (79e) et Kramaric (87e). Voilà qui n’arrange en rien les affaires de Lucien Favre et de ses hommes puisque Dortmund reste 4e à quatre points du leader et voit son adversaire du soir revenir à trois longueurs.