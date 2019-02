Au lendemain de la victoire du Bayern Munich contre le Hertha Berlin (1-0), le Borussia Dortmund accueillait le Bayer Leverkusen ce dimanche pour le compte de la 23e journée de Bundesliga. Le BvB devait absolument s’imposer pour reprendre trois points d’avance sur le club bavarois en tête. Et l’équipe de Lucien Favre s’est imposée sur le score de 3-2.

En première période, Volland (37e) répondait à l’ouverture du score de Zagadou (30e) mais juste avant la pause, Sancho marquait (38e) et permettait donc à Dortmund de regagner les vestiaires avec une légère avance. Au retour des vestiaires, Götze faisait le break (60e). Le but de Tah (75e) pour le Bayer ne changeait rien. Le BvB empochait donc les trois points et reprend son avance sur le Bayern. Leverkusen reste septième.