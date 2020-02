La 22e journée de Bundesliga continuait ce samedi avec cette rencontre entre Dusseldorf (16e, 17 points) et le Borussia Mönchengladbach (5e, 39 unités) à la Merkur Spiel-Arena. Sur une série de quatre matches sans succès en championnat, les locaux voulaient retrouver la victoire pour revenir provisoirement à un point de Mayence, première équipe non relégable. Les Fohlen, eux, visaient la quatrième place.

Rapidement, les visiteurs prenaient l’avantage grâce à un but de Hofmann, bien servi par le Français Thuram (22e, 0-1). Un avantage de courte durée car Thommy remettait les deux équipes à égalité (29e, 1-1). Mais en seconde période, les joueurs de Marco Rose montraient de meilleures choses et s’envolaient au tableau d’affichage avec des buts de Stindl (51e, 78e) et Neuhaus (82e, 1-4). Avec ce succès, le Borussia Mönchengladbach passe donc quatrième. Dusseldorf est toujours seizième.