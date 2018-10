Après les victoires du Bayern et de Dortmund samedi, la huitième journée de Bundesliga continuait ce dimanche avec l’affiche entre le Hertha et Fribourg. Les hommes de Pal Dardai, 6e du classement avant la rencontre, avaient l’occasion de monter sur la troisième match du podium, devant Leipzig et le Bayern, en cas de victoire. Cependant, les coéquipiers de Salomon Kalou n’ont pas su prendre le meilleur sur Fribourg, 12e avant le début du match (1-1).

Et pourtant, le Hertha avait bien démarré par un but de Duda (7e), parfaitement servi par Skjelbred. Le numéro 10 slovaque prenait ainsi la troisième place du classement des buteurs avec 6 réalisations, une de moins que Paco Alcacer ou encore Luka Jovic (auteur d’un quintuplé ce week-end). Avant la mi-temps, Robin Koch égalisait d’une frappe déviée (36e). En fin de match, le Hertha croyait obtenir un penalty, mais après consultation de l’assistance vidéo, l’arbitre revenait sur sa décision (90e). Malgré une domination du Hertha en seconde mi-temps, les deux équipes se quittaient dos à dos, 1-1. Le Hertha manque donc l’occasion de monter sur le podium (5e), tandis que Fribourg reste 12e.