En pleine lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort s’offraient un duel décisif. Un match durant lequel les deux formations vont se rendre coup pour coup. Tout d’abord, Julian Brandt ouvrait le score pour Leverkusen (1-0, 20e). Un avantage de courte durée puisque le Mexicain Marco Fabian remettait rapidement les compteurs à zéro (1-1, 23e). Au retour des vestiaires, le Bayer montait en intensité. Servi par Kai Havertz, le buteur Kevin Volland redonnait l’avantage à sa formation (2-1, 71e).

Dans la foulée il inscrivait un doublé (3-1, 77e) puis un triplé (4-1, 88e) pour assurer le succès de son équipe. Grâce à cette victoire (4-1), Leverkusen prend un avantage certain dans la course à l’Europe et dispose désormais de 5 points d’avance sur son plus proche poursuivant et revient à hauteur du Borussia Dortmund (3e). Dans les autres rencontres, Hoffenheim a enfoncé un peu plus Hambourg vers la deuxième division avec un succès 2-0. Même son de cloche pour le Hertha face à la lanterne rouge Cologne (2-1). Enfin, dans le duel des promus, Stuttgart et Hanovre se quittaient sur un match nul (1-1).

Classement de la Bundesliga

Les matches de l’après-midi :

Hertha Berlin 2-1 FC Cologne : Selke (49e et 52e) pour Berlin ; Bittencourt (29e) pour Cologne

VfB Stuttgart 1-1 Hanovre 96 : Thommy (53e) pour Stuttgart ; Füllkrug (91e) pour Hanovre

Hoffenheim 2-0 Hambourg SV : Gnabry (18e) et Szalai (28e) pour Hoffenheim

Bayer Leverkusen 4-1 Eintracht Francfort : Brandt (20e) et Volland (71e, 77e et 88e)) pour Leverkusen ; Fabian (23e) pour Francfort