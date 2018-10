Après le match nul de l’Eintracht Francfort sur la pelouse de Nuremberg (1-1) et celui de Leipzig à domicile contre Schalke (0-0), Leverkusen se déplaçait sur la pelouse du quatrième, le Werder Brême. Les verts et blancs avaient l’occasion, en cas de succès, de doubler le Bayern et de recoller à un point de Dortmund, tenu en échec contre le Hertha Berlin samedi (2-2). Mais dans cette rencontre ouverte, c’est Leverkusen qui s’est largement imposé (2-6).

Tout avait bien démarré pour le Bayer. Bien servi par Bellarabi, Volland ouvrait le score d’entrée de jeu (0-1, 8e). Une demi-heure plus tard, Brandt allumait Pavlenka pour donner un break d’avance à Leverkusen (0-2, 38e), avant que Bellarabi n’ajuste ce dernier d’un petit lob (0-3, 45e). Cependant, en seconde période, le Werder revenait et Pizarro relançait les siens (1-3, 60e), avant qu’Osako ne remette le Werder Brême en scelle (2-3, 63e). Seulement, Havertz redonnait de l’avance à Leverkusen (2-4, 67e) avant que Dragovic ne marque son premier but en Bundesliga (2-5, 72e). Dans ce match fou, Havertz poussait Langkamp à la faute et le défenseur du Werder marquait contre son camp (2-6, 78e). Leverkusen remonte à la douzième place et se donne de l’air. De son côté, le Werder reste quatrième.