L’avant-dernière journée de Bundesliga offrait un programme sublime entre la bataille pour la relégation et celle pour les places européennes. Ainsi Dortmund accueillait Mayence dans un Signal Iduna Park, qui fêtait le départ de Roman Weidenfeller. Un match difficile, lors duquel les joueurs de Peter Stöger eurent un retard à l’allumage, encaissant des buts de Baku (1-0, 4e) et Muto (2-0, 13e). Les Marsupiaux réagissaient par l’intermédiaire de Philipp (2-1, 16e), mais cela ne suffisait pas. Le BVB s’inclinait tandis que Mayence assurait son maintien en Bundesliga. En pleine lutte pour sa survie, Hambourg a totalement explosé contre Francfort (3-0) et se retrouve aux portes de la D2. Pour se maintenir, le Dino se doit absolument de l’emporter contre Mönchengladbach samedi prochain tout en comptant sur une défaite de Wolfsburg qui a perdu cet après-midi sur la pelouse de Leipzig (4-1) et s’approche d’un nouveau barrage.

Pas encore maintenu, Fribourg pouvait conserver sa place dans l’élite. Malheureusement pour les protégés de Christian Streich, le Borussia Mönchengladbach ne l’entendait pas de cette oreille. Les Poulains l’emportaient (3-1), mais suite aux défaites de Wolfsburg et Hambourg, Fribourg est assuré d’être au minimum barragiste. Si Stuttgart prenait le meilleur sur Hoffenheim (2-0), pas de panique pour autant pour les joueurs de Julian Nagelsmann puisque le Bayer Leverkusen était, dans le même temps, tenu en échec par le Werder Brême (0-0). Match sans grand enjeu, la rencontre entre le Bayern Munich et Cologne voyait les Bavarois s’imposer 3-1, avec une réalisation de Corentin Tolisso. Enfin Hanovre 96 assurait devant son public contre le Hertha Berlin (3-1).

Classement de la Bundesliga

Les matches de l’après-midi :

Eintracht Francfort 3-0 Hambourg SV : Wolf (31e), Mascarell (77e) et Meier (90e +1) pour Francfort

Borussia Mönchengladbach 3-1 SC Fribourg : Hazard (18e), Elvedi (57e) et Drmic (64e) pour Mönchengladbach ; Kleindienst (59e) pour Fribourg

Hanovre 96 3-1 Hertha Berlin : Harnik (4e), Sané (40e) et Füllkrug (42e) pour Hanovre ; Selke (73e) pour le Hertha

RB Leipzig 4-1 Wolfsburg : Lookman (24e et 52e), Werner (33e) et Augustin (63e) pour Leipzig ; Didavi (47e) pour Wolfsbourg

Augsbourg 1-2 Schalke 04 : Max (27e) pour Augsbourg ; Kehrer (23e et 34e) pour Schalke 04

FC Cologne 1-3 Bayern Munich : Süle (30e CSC) pour Cologne ; Rodriguez (59e) et Lewandowski (61e), Tolisso (79e) pour le Bayern

Borussia Dortmund 1-2 Mayence : Philipp (16e) pour Dortmund ; Baku (4e), Muto (13e) pour Mayence

VfB Stuttgart 2-1 Hoffenheim : Gomez (25e et 74e) pour Stuttgart ;

Werder Brême 0-0 Bayer Leverkusen