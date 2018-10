Après le succès du Werder Brême hier soir contre Wolfsbourg (2-0), la 7e journée de Bundesliga continuait cet après-midi avec quatre rencontres au programme. Leader avant cette levée, le Borussia Dortmund pouvait reprendre une belle avance en tête, et la formation de Lucien Favre s’est imposée dans les derniers instants face à Augsbourg (4-3). D’abord mené sur un but de Finnbogason (22e), le BvB revenait grâce à Paco Alcacer (62e). Max permettait ensuite aux visiteurs de repasser devant (71e) mais le buteur espagnol inscrivait un doublé (80e). Finalement, Götze permettait aux Borussen (84e) de passer devant mais Gregoritsch sauvait son équipe (87e). Mais le sauveur du jour se nommait bien Paco Alcacer, auteur d’un triplé dans les derniers instants (90e+6). Une victoire qui permet au BvB d’être certain de conserver la tête.

Dans les autres matches du jour, Hanovre a remporté son premier match de la saison en dominant Stuttgart (3-1). Wood a notamment inscrit un doublé en première période (30e, 45e+1). Un succès qui permet à l’équipe de André Breitenreiter de revenir à hauteur de Dusseldörf dans la zone rouge, qui a chuté à domicile face à Schalke 04 (0-2). De leur côté, Mayence et le Hertha Berlin n’ont pas assuré le spectacle (0-0).

Les résultats du jour :

Borussia Dortmund 4-3 Augsbourg : P. Alcacer (62e, 80e, 90e+6), Götze (84e) ; Finnbogason (22e), Max (71e), Gregoritsch (87e)

Dusseldorf 0-2 Schalke 04 : McKennie (48e), Burgstaller (53e)

Hanovre 3-1 Stuttgart : Wood (30e, 45e+1), Bebou (90e+1) ; Gomez (50e)

Mayence 0-0 Hertha Berlin