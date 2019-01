La Bundesliga faisait sa rentrée ce week-end. En attendant le choc de cette 18e journée entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, cinq rencontres avaient lieu cet après-midi. Dans le haut du classement, M’Gladbach se déplaçait notamment à Leverkusen et a réussi à ramener les trois points grâce à une victoire 1-0 et un but de Plea.

Francfort aussi s’est imposé. L’Eintracht l’a emporté 3-1, avec notamment un but de Haller. Mayence est allé gagner à Stuttgart 3-2 avec un Mateta buteur. Düsseldorf lève les bras de justesse sur la pelouse d’Augsbourg 2-1. Enfin, le Werder Brême ramène les trois points de Hanovre grâce à une victoire 1-0.

Les résultats de l’après-midi :

Augsbourg 1 - 2 Fortuna Düsseldorf : Schmid (63e) ; Ducksch (45e), Raman (90e)

Bayer Leverkusen 0 - 1 Borussia M’Gladbach : Plea (37e)

Eintracht Francfort 3 - 1 Fribourg : Haller (36e), Rebic (40e), Jovic (45e) ; Petersen (69e).

Stuttgart 2 - 3 Mayence : Gonzalez (83e, 85e) ; Ascacibar (csc 22e), Mateta (28e), Hack (72e).

Hanovre 0 - 1 Werder Brême : Rashica (33e)