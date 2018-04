Reconnu comme le derby le plus chaud d’Allemagne, le revierderby qui oppose Schalke 04 et Dortmund s’annonçait une fois de plus explosif. Après le 4-4 de la première partie de saison, cette rencontre laissait entrevoir un véritable spectacle. D’autant plus que les deux formations sont au coude à coude en Bundesliga (2e Schalke 52 points et 3e Dortmund 51 points). La rencontre s’emballait vite avec une frappe de Schöpf détournée par Bürki (6e). La réponse de Dortmund était immédiate avec un coup franc de Marco Reus qui se dirigeait dans la lucarne de Fährmann mais le portier était impérial (24e). En toute fin de première période, Yehven Konoplyanka donnait des frayeurs aux supporters de Dortmund avant la pause (45e).

Finalement, l’Ukrainien ouvrait le score au retour des vestiaires sur un excellent service de Caligiuri (1-0, 50e). Le troisième but de Konoplyanka de la saison. Sonnés, les Marsupiaux ne parvenaient pas à réagir. Marco Reus offrait une belle occasion d’égaliser à Pulisic mais sa tentative fuyait le cadre (71e). Finalement sur coup franc, Naldo inscrivait un but pour assurer un succès pour les Knappen (2-0, 82e). En fin de rencontre, Michy Batshuayi sortait sur civière (90e +3) et le score en restait là. Avec ce succès, Schalke 04 confirme sa place de dauphin avec désormais quatre points d’avance sur son rival. Dortmund s’incline pour la deuxième fois en trois matches après une lourde défaite contre le Bayern Munich le 31 mars dernier.