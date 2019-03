Après le revers du Borussia Monchengladbach sur la pelouse du Fortuna Dusseldorf (1-3), le RB Leipzig avait l’occasion de prendre le large à la troisième place. Pour cela, il fallait écarter le Hertha Berlin, 10e formation de Bundesliga. Et tout démarrait bien puisque Kampl trouvait Forsberg qui ouvrait le score (1-0, 17e).

Leipzig poussait et Werner servait Poulsen pour le deuxième but (2-0, 27e). Visiblement en grande forme, le Danois s’offrait ensuite un doublé (3-0, 56e) puis même un triplé dans la foulée (4-0, 62e). Le Hertha coulait et Haidara inscrivait un cinquième but quelques secondes plus tard (5-0, 64e). Malgré d’autres occasions, le score en restait là (5-0). Leipzig conforte sa place sur le podium derrière Dortmund et le Bayern Munich.