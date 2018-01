Suite de la 20ème journée de Bundesliga avec 5 matchs au programme. Le Bayern Munich recevait une équipe d’Hoffenheim, difficile à manier. Et cela s’est confirmé dès le début du match. Si Serge Gbnabry a vu son penalty repoussé, son coéquipier Mark Huth a parfaitement suivi pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 3e). Le jeune international allemand se rattrapait de son penalty manqué avec un but de loin à la 12ème minute. Mais comme bien souvent cette saison, le leader bavarois réagissait rapidement. En l’espace de 4 minutes, Lewandowski (21e) et Boateng (25e) permettaient au Bayern de recoller au score. En deuxième période, Coman (64e), Vidal (68e) et Wagner (90e) permettaient aux Bavarois de prendre le large.

Dans l’autre grosse affiche de l’après-midi, Dortmund enchaînait un troisième match sans succès. Les hommes de Peter Stöger ont concédé le match nul à domicile face à Fribourg. Si Kagawa a ouvert le score pour le BvB (1-0, 9e), Petersen a donné l’avantage au sien grâce à un doublé (21e, 68e). Au bout du temps additionnel, Toljan permet aux jaunes et noirs de sauver le point du match nul. Quant à Schalke 04, ils l’ont facilement emporté face à Stuttgart grâce à des buts de Naldo et Harit sur penalty. Contrairement au RB Lepzig, tenu en échec par Hambourg, avant-dernier de Bundesliga.

Les résultats de l’après-midi :

Bayern 5-2 Hoffenheim : Lewandowski (21e), Boateng (25e), Coman (64e), Vidal (68e), Wagner (90e) ; Huth (3e), Gnabry (12e)

Dortmund 2-2 Fribourg : Kagawa (9e), Toljan (90+3e) ; Petersen (21e, 68e)

Cologne 1-1 Augsbourg : Jojic (40e) ; Caiuby (77e)

Leipzig 1-1 Hambourg : Bruma (9e) ; Kostic (29e)

Stuttgart 0-2 Schalke 04 : Naldo (14e), Harit (sp 19e)