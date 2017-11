Menant 4-0 contre Schalke 04 dans un derby de la Ruhr à sens ambivalent, le Borussia Dortmund se fait rejoindre en fin de match (4-4) et manque l’occasion de revenir à hauteur de son adversaire du jour au classement. Le BVB est 5e avec 20 points, six points derrière le RB Leipzig et à neuf longueurs du leader, le Bayern Munich.

Les joueurs de Peter Bosz ont d’abord survolé le derby, marquant 4 fois en première période. Aubameyang (12e), Stambouli contre son camp (18e), Götze (20e) et Guerreiro (25e) ont donné un avantage confortable à Dortmund contre son voisin de Gelsenkirchen. La réduction du score de Burgstaller (61e), celle d’Amine Harit (65e), de Caligiuri (86e), l’expulsion d’Aubameyang (72e) et le but de Naldo (90e+4) auront suffi à rendre le match fou et à donner un point du nul inespéré à Schalke. 2e, le club passe devant Leipzig et talonne le Bayern Munich.