Chaque année, l’engouement pour le Black Friday est un peu plus grand. Rendez-vous incontournable des internautes à la recherche de bonnes affaires quelques semaines avant Noël, le Black Friday débarque sur la boutique Foot.fr. Jusqu’à lundi soir minuit, rendez-vous sur la boutique pour des offres exclusives pouvant aller jusqu’à 70 % sur de nombreux produits des plus grands clubs européens, mais aussi des plus grandes sélections internationales y compris la France ! Le rayon Equipe de France est d’ailleurs en pleine ébullition et propose un raz de marée de promotions avec – 50 % sur une grande partie de la collection « Equipe de France » avec par exemple la tenue Junior complète (maillot, short et chaussettes) des Bleus proposée à 61,50 €.

Parmi les offres folles du Black Friday, la boutique Foot.fr vous propose des produits de la saison en cours des plus prestigieux clubs européens avec par exemple – 20 % sur l’ensemble survêtement Juventus beige 2018/19 ou encore – 35 % sur l’ensemble survêtement junior Real Madrid bleu foncé 2018/19. Des centaines d’autres produits à prix tout doux vous attendent dans le rayon Black Friday de Foot.fr. Vous trouverez à coup sûr le produit rêvé à prix-cadeau que ce soit pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir à tout juste un mois de Noël.