Chaque année, l’engouement pour le Black Friday est un peu plus grand. Rendez-vous incontournable des internautes à la recherche de bonnes affaires quelques semaines avant Noël, le Black Friday débarque sur la boutique Foot.fr. Jusqu’à lundi soir minuit, rendez-vous sur la boutique pour des offres exclusives pouvant aller jusqu’à 70 % sur de nombreux produits des plus grandes sélections internationales (comme le maillot équipe de France authentique junior une étoile à – 70 %) mais aussi des plus grands clubs européens et parmi eux le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, l’OM ou encore le PSG. Du côté de Paris, les supporters du PSG ou qui sont fans de la collection Jordan ne devront pas rater l’offre exceptionnelle sur le maillot PSG Jordan Streetwear blanc proposé à 37,50 € au lieu de 75 €.

Parmi les offres folles du Black Friday, la boutique Foot.fr vous propose des produits à prix réduits sur les plus prestigieux clubs européens avec par exemple – 50 % sur la Veste survêtement junior Real Madrid bleu 2018/19 . Des centaines d’autres produits à prix tout doux vous attendent dans le rayon Black Friday de Foot.fr comme par exemple la paire de crampons Nike Phantom Venom Elite Anti-Clog SG-Pro noir proposée à 182 € au lieu de 260 € !

Une chose est sûre : vous trouverez à coup sûr le produit rêvé à prix-cadeau que ce soit pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir à tout juste un mois de Noël.