L’équipe de France de football féminin s’est inclinée dimanche soir en quart de finale du championnat d’Europe 2017 contre l’Angleterre, 1-0. Après une campagne globalement ratée, la France a encore chuté au même au même stade d’une grande compétition. Dans les colonnes du Parisien, le sélectionneur Olivier Echouafni a tenu a remercier ses joueuses pour leur implication. L’ancien niçois en a profité pour botter en touche les spéculations sur son avenir :

« Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir, laissez nous digérer tout ça. Je suis content de mes joueuses, de ce qu’elles ont fait depuis dix mois. C’est notre première défaite. Elles ont beaucoup donné et montré du caractère. L’idée, c’est que ça reparte de plus belle. Une phase de transition s’est mise en place. On aurait voulu que les filles en fin de cycle puissent partir par la grande porte. L’Angleterre a stoppé notre élan, mais de façon momentanée. »