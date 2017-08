Kevin-Prince Boateng, international ghanéen de Las Palmas, était présent dans les tribunes du Camp Nou dimanche soir, lors de la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (1-3), en phase aller de la Supercoupe d’Espagne. Durant le match, le frère de Jérôme Boateng a dégainé son smartphone et twitté à gogo. Parmi ses messages, un hommage à Ronaldo et un pied de nez au départ de Neymar.

« Hahahhha Ronaldo, il est si fort, il mérite le respect » et « Neymar leur manque ? Je demande juste lol » pouvait-ton lire en anglais. Sans l’affirmer officiellement, Boateng a semé des indices sur le club qu’il affectionnait ce soir-là entre le Real et le Barça.

Hahahhha Ronaldoooo,he is so good you have to give him respect

