Derniers du groupe C de Ligue Europa avec un zéro pointé en trois matches, les Girondins de Bordeaux sont dans l’obligation de l’emporter ce jeudi soir face au Zénith, dans leur Matmut Atlantique (21h). Pour cette rencontre très importante, Eric Bédouet a opté pour un 4-3-3 avec notamment Andreas Cornelius à la pointe de l’attaque.

L’attaquant danois, titulaire à trois reprises en Ligue 1, va débuter son premier match de C3 avec le club au scapulaire. Le joueur de 25 ans est épaulé par Kalu et Kamano. Le milieu est composé de Lerager, Sankharé et Plasil, alors que Sabaly, Jovanovic, Pablo et Poundjé sont alignés en défense. Costil prend place dans le but.

Les compositions officielles

Bordeaux : Costil - Sabaly, Jovanovic, Pablo, Poundjé - Lerager, Sankharé, Plasil - Kalu, Cornelius, Kamano

Zénith : Lunev - Anyukov, Neto, Mevlja, Mammana, Nabiullin - Marchisio, Paredes, Erokhin - Zabolotny, Driussi