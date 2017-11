La quinzième journée de Ligue 1 se joue, une fois n’est pas coutume, en milieu de semaine. Trois rencontres sont au programme dont la confrontation entre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne.

Les deux formations n’ont pas gagné de match depuis un certain temps et nul ne pourrait prédire le résultat entre deux équipes en manque de confiance. Du côté de l’ASSE Jean-Louis Gasset et Julien Sablé officieront pour la deuxième fois ensemble sur le banc.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Sabaly, Jovanovic, Toulalan, Gagic - Lerager, Otavio, Vada - Malcom, Mendy, Cafu.

ASSE : Ruffier - Janko, Théophile-Catherine, Perrin, Pogba - Pajot, Diousse - Dabo, Hernani, Bamba - Diony.

Retrouvez le résumé de la rencontre sur Foot Mercato à l’issue du match.