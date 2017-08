Malcom a lui aussi droit à son feuilleton estival. Double buteur à Lyon lors de la troisième journée de L1 (3-3), le Brésilien de Bordeaux (20 ans) était courtisée par le VFL Wolfsbourg ces dernières semaines. Dans une interview accordée à Sud Ouest, Stéphane Martin, président des Girondins, a tranché sur l’avenir de son milieu offensif auriverde :

« S’il y a des offres pour Malcom, nous refuserons de les regarder. Nous ne sommes pas dans l’obligation de vendre. L’intérêt du club et du joueur est qu’il fasse une année de plus ici. » D’après le média régional, Dortmund et Monaco pourrait se pencher sur Malcom pour pallier à des départs.