Partira, partira pas ? C’est la grande question entourant le mercato de Malcom. Courtisé l’été dernier, notamment par le BVB, le Brésilien était finalement resté en Gironde. Mais cet hiver, il devra résister à des appels du pied venant de l’Angleterre et d’Arsenal. Malgré cela, Bordeaux est inflexible depuis le début du mois de janvier. Malcom ne bougera pas. Ses propos sont relayés par L’Équipe.

Le président Stéphane Martin a confié : « Malcom, on l’a dit et redit, il ne partira pas. Il a dit qu’il voulait évoluer un jour en Premier League. C’est normal, quel joueur ne voudrait pas jouer en Angleterre ? Il n’y a donc pas de problème Malcom. » Présenté ce lundi aux médias, le nouveau coach bordelais, Gustavo Poyet, en a rajouté une couche : « J’ai tout de suite demandé si Malcom restait ou pas. On m’a répondu oui. J’ai dit ok, donc on peut continuer la discussion. »