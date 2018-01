C’est une nouvelle ère qui débute au Girondins de Bordeaux. La page Jocelyn Gouvennec est désormais tournée, place à un nouveau chapitre avec l’entraîneur uruguayen Gustavo Payet. Pour l’épauler, les dirigeants bordelais ont désigné un ancien de la maison au poste d’adjoint. Il s’agit du brésilien, Fernando Menegazzo, qui a évolué durant sa carrière de joueur au FCGB de 2006 à 2011. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien milieu relayeur revient sur son intronisation au poste d’adjoint.

« Au départ, c’est Michel Preud’homme qui m’a contacté pour me proposer de l’accompagner dans une possible aventure à Bordeaux, révèle-t-il. Il y avait d’autres prétendants pour le poste, et c’est finalement Gustavo Poyet qui a été choisi. J’étais un peu déçu mais le président Martin et de Tavernost m’ont téléphoné pour me proposer de travailler avec lui. »