Fessé par Strasbourg 3-0 au Matmut Atlantique ce vendredi soir en inauguration de la 17e journée de Ligue 1, Bordeaux va très mal. Durant la rencontre, des supporters ont commencé à lancer des « Gourvennec démission » et à la pause (le score était alors de 0-2, ndlr), les ultras d’un virage ont quitté la tribune en signe de protestation. Après cette débâcle, Jocelyn Gourvennec n’a pas fait l’autruche lorsqu’il s’est présenté à Canal Plus Sport. S’il ne craint pas pour son poste, il comprend l’hostilité de ses supporters après les très mauvais résultats du moment.

« C’est un moment très difficile car on s’est dispersé trop tôt. On a vu une équipe de Strasbourg qui a pris confiance dans la foulée du PSG. On a été mis en difficulté. Ils nous ont transpercé à plusieurs reprises. On aurait pu prendre plus de buts. Ils ont été opportunistes et adroits. On a eu quelques situations avec des ballons qui ont traîné où on aurait pu marquer. On comptait sur ce match pour avancer. La contestation des supporters ? Ce sont des choses logiques. On l’a entendu dans d’autres stades. Ça ne me fait pas plaisir mais on n’a pas su faire ce qu’il fallait faire. Il n’y a que ça qui compte. Il faut voir la réalité en face, car on a que 20 points. Ça fait partie du métier. Je ne pense pas à mon avenir. »