Si le closing pour le rachat des Girondins de Bordeaux se déroulera le mardi 6 novembre, le futur actionnaire GAPC s’active en coulisses. Après la nomination de Frédéric Longuépée, confirmée par Joseph Da Grosa, un nouveau directeur sportif est attendu en Gironde dans les prochaines semaines. En parallèle, DaGrosa et ses équipes vont plancher sur le mercato d’hiver en concertation avec Ricardo. C’est ce qu’a annoncé l’homme d’affaires américain à RMC Sport ce dimanche.

« Ce qu’on va d’abord faire, c’est parler avec Ricardo pour connaître les besoins de l’équipe. On aura une discussion très rapidement après le closing pour bien identifier les forces et faiblesses de l’équipe. Ce sera notre base pour savoir quoi faire pour le mercato d’hiver. Notre stratégie plus globale, c’est identifier des talents potentiels. La France a un énorme vivier de talents, nous croyons pouvoir les identifier aussi bien que n’importe qui d’autre et les faire grandir aussi bien que n’importe qui, » a ainsi expliqué Joseph DaGrosa.