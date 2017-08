La situation de Diego Rolan à Bordeaux n’a jamais été aussi floue. L’avant-centre uruguayen de 24 ans a encore un an de contrat avec les Girondins, mais préférerait rejoindre un club de Premier League dès cet été. Après avoir refusé une belle offre de Fulham (D2 anglaise), l’ancien joueur du Defensor Sporting Club attendrait toujours qu’un club de l’élite anglaise se manifeste.

Mais les caprices de Rolan n’arrangent pas vraiment Jocelyn Gourvennec et ses troupes. S’il s’entraîne toujours avec ses coéquipiers, l’international uruguayen (25 sélections, 4 buts) n’est pas retenu pour les premiers matches de la saison de Bordeaux. « Son agent est venu, on va discuter pour trouver une solution, car on est toujours entre deux », a lâché l’entraîneur des Girondins en conférence de presse ce jeudi. « Cela ne me satisfait pas, ça le fruste lui aussi. Il faut qu’on avance dans un sens ou dans l’autre. On ne laissera pas Diego aller jusqu’à la fin de son contrat, ce n’est pas possible. S’il a toujours envie de partir, il faut qu’il trouve une solution avec ses conseillers. S’il n’a plus envie de partir, il faut qu’il le dise ». Rolan doit donc prendre une décision rapidement : prolonger ou partir.