La situation préoccupante des Girondins de Bordeaux (15e de Ligue 1), ne plait pas du tout au maire de la ville bordelaise Alain Juppé. Ce dernier a exprimé son courroux sur France Bleu Gironde ce jeudi avant de recevoir Nicolas de Tavernost président du directoire de M6.

« C’est la catastrophe. Je ne me mêle pas des questions internes au club mais je rencontre tout à l’heure Nicolas de Tavernost et j’espère qu’il a des choses à me dire parce qu’il faut absolument arrêter cette dégringolade, » a notamment confié Juppé. La zone de turbulences traversée par le club aquitain en inquiète plus d’un en haut lieu...