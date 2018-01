L’avenir de Malcom aux Girondins de Bordeaux est toujours aussi flou. Ciblé par Arsenal en cas de départ d’Alexis Sanchez, l’ailier brésilien réfléchirait sérieusement à un départ dès cet hiver.

Le président du FCGB, Stéphane Martin, n’est pas du même avis. Il a fait savoir dans L’Equipe qu’il n’envisageait en aucun cas un départ de son protégé. « Les choses sont claires avec ses agents. On ne l’a pas prolongé et sécurisé cet été pour le céder cet hiver. On n’a jamais eu de discussion avec Arsenal. De notre point de vue, c’est du vent. Ils peuvent toujours essayer, mais ils auront du mal à nous le prendre. »