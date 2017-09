Cet été, Malcom a fait tourner pas mal de têtes dont celle du Borussia Dortmund. Mais les Girondins de Bordeaux ont réussi à conserver le Brésilien, qui a avoué être très heureux de rester au sein du club au scapulaire. Interrogé par Goal.com, il a évoqué la comparaison avec un autre joueur auriverde. Un certain Neymar.

« Non, non (rires), c’est tout le contraire, je ne suis pas le Neymar de Bordeaux. Il n’y a aucune comparaison à faire. Je suis concentré sur mon travail avec mes coéquipiers. L’équipe est très unie, déterminée et espère atteindre les objectifs fixés ».