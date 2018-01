Les Girondins de Bordeaux ont enfin déniché le successeur de Jocelyn Gouvennec avec Gustavo Poyet. L’ancien entraîneur du Betis Séville ou encore de Shanghai Shenhua est attendu comme le messie par les supporters du FCGB qui traverse une période plus que compliquée.

Le milieu de terrain de Strasbourg, Jonas Martin, évoque l’arrivée de l’entraîneur Uruguayen qu’il a côtoyé au Betis Séville. « J’ai passé trois mois avec lui et je n’ai que des bons souvenirs parce que ça s’est super bien passé !, a-t-il lancé au micro de beIN Sports. C’est quelqu’un qui est au contact de ses joueurs, très proche. Il n’a pas oublié son côté joueur. Il a un staff qui lui ressemble beaucoup et il aime que son équipe joue au football. Il veut donner du spectacle à ses supporters et je pense que ça va être bien pour la Ligue 1. »