Bordeaux Métropole ne tranchera donc pas ce vendredi pour la cession des Girondins de Bordeaux. Face aux multiples interrogations de l’opposition, le maire de Bordeaux Alain Juppé et l’actuel actionnaire majoritaire des Girondins, le groupe M6, ont décidé de reporter le vote pour statuer sur le rachat du club aquitain par le fonds d’investissement GACP. C’est le 11 octobre prochain que Joe DaGrosa et ses collaborateurs seront auditionnés. Le lendemain, Bordeaux Métropole devrait dévoiler sa décision sur ce dossier. Interrogé par Sud-Ouest, Nicolas de Tavernost président du groupe M6 s’est montré rassurant sur ce rapport.

« Ce n’est pas un rebondissement. Nous avions rendez-vous avec Alain Juppé ce matin. Comme il l’a dit, il a reçu les garanties nécessaires pour le loyer pour le stade. Devant un certain nombre de commentaires, il souhaitait que les Américains s’expliquent devant les élus. J’ai soutenu cette proposition. On n’est pas à 15 jours près. On viendra avec Joe DaGrosa pour expliquer le montage très clair que la DNCG a décrit et répondre aux questions qu’ils se poseraient, » a ainsi commenté de Tavernost. Un report qui entraîne donc inéluctablement un retard pour la finalisation du closing de cession. Il faudra donc encore patienter avant de voir passer les Girondins de Bordeaux sous pavillon américain.