Ce soir, l’Olympique de Marseille a encore manqué le coche à Bordeaux. En effet, les coéquipiers de Mario Balotelli, sur le banc au coup d’envoi, ont été battus par les Girondins (2-0). Si Kamano avait ouvert le score sur penalty, De Préville a ensuite tué les espoirs marseillais en contre. Interrogé à l’issue du match, Florian Thauvin a laissé parler sa frustration.

« C’est clair que c’est quasiment impossible d’aller chercher le podium. C’est dur à encaisser. On a perdu trop de points bêtement, on s’est mis en difficulté sur des matches qu’on ne devait pas perdre. Aujourd’hui, on ne fait pas ce qu’il faut, on perd le match sur des détails et les détails coûtent cher. Ce n’est pas normal d’être là où on est », a ainsi déclaré Florian Thauvin.