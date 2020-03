Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou le 1er mars contre Nice, Pablo (28 ans) s’est fait opérer il y a deux semaines. Depuis, il récupère progressivement. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Brésilien a montré beaucoup de signes encourageants et a rassuré les supporters des Girondins de Bordeaux.

« L’opération s’est très bien passée. Je n’ai aucun problème et je me sens très bien. C’est une bonne chose », a-t-il déclaré au jeu des questions-réponses avec les fans. Le défenseur a également estimé un possible retour avec le groupe à début septembre.