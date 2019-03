L’été prochain, les Girondins de Bordeaux vont vivre leur premier mercato estival entièrement géré par les nouveaux propriétaires des Girondins. A quoi faut-il s’attendre ? Joe DaGrosa avait déjà donné une première tendance en indiquant qu’il ne fallait pas s’attendre à monts et merveilles. Eh bien, dans un entretien accordé à L’Equipe, le nouvel entraîneur des Marine-et-Blanc, Paulo Sousa, n’a pas tenu de discours très différent.

« Le plus important pour moi, maintenant, est de développer les valeurs de notre équipe et de donner une identité aux joueurs. Après, tout dépend de ce qu’on va faire. Je suis venu ici pour différentes raisons. Les personnes impliquées m’ont montré l’importance de ce projet et vont me donner les possibilités et le temps pour bâtir quelque chose. Je ne parle pas seulement d’argent. Le club ne va pas dépenser comme d’autres 60 ou 70 M€ en transferts. Nous, on va construire », a-t-il déclaré.