L’Équipe et Sud Ouest annonçaient il y a quelques heures que les Girondins de Bordeaux pensent à Nicklas Bendtner (30 ans) pour renforcer leur secteur offensif. La piste menant à l’attaquant international danois (79 sélections, 30 réalisations) se confirme, puisque le nouvel entraîneur du club au scapulaire Gustavo Poyet l’a confirmée dans les colonnes de Sud Ouest.

« Je le connais bien. Quand vous faites quelque chose de mal parfois à 22 ou 23 ans, on vous colle une étiquette et après, pour l’enlever, c’est difficile. Je ne vais pas dire qu’il a changé complètement car je ne sais pas mais c’est une autre personne. Il est devenu un homme. Ce n’est pas facile. Le mercato de janvier est compliqué : quand il s’agit d’un joueur d’un top niveau, il faut payer beaucoup ; sinon, vous arrivez à prendre des joueurs parce qu’il a peu joué. Mais on essaie. On travaille, je peux vous le dire », a-t-il lancé. Affaire à suivre.