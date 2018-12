Le PSG a concédé son premier match nul de la saison. Accroché par des Girondins bagarreurs (2-2), les hommes de Thomas Tuchel avaient pourtant ouvert le score grâce à Neymar. Au retour des vestiaires, Briand égalisait, bien trouvé par Karamoh. Le PSG reprenait ensuite l’avantage par Mbappé mais Cornelius permettait finalement aux siens de prendre un point. Après le match, Marquinhos a loué la performance adverse au micro de Canal +.

« On sait qu’ils ont une bonne équipe, on les respecte. A chaque fois qu’on vient jouer ici, c’est serré. Ils sont costauds, bien organisés tactiquement et ils nous ont mis en difficulté. On a essayé de mettre de l’engagement et on a été réaliste. Ils ont profité de leurs occasions, c’est mérité. Ils ont fait leur match. On veut toujours gagner mais ça ne se passe pas toujours comme on le veut. Il faut ramener le plus de points pour être champions. Neymar ? On verra, il faut lui laisser du temps, on a des échéances importantes. On a besoin de lui », a ainsi déclaré Marquinhos.