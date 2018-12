Après avoir disposé de Toulouse samedi dernier en Ligue 1 (1-0) et surtout de Liverpool mercredi en Ligue des Champions (2-1), le Paris Saint-Germain se déplace ce soir au Matmut Atlantique pour y défier les Girondins de Bordeaux en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Auteur de 14 victoires en autant de matches, le club de la capitale, déjà sacré champion d’automne, vise donc une quinzième victoire de rang. En face, la formation bordelaise, invaincue depuis 5 matches toutes compétitions confondues (4 nuls, 1 victoire), veux faire tomber l’ogre parisien et ainsi renouer avec la victoire en championnat (dernier succès en Ligue 1 le 7 octobre, ndlr).

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel fait tourner au sein de son 3-4-3. Dans le but, Areola remplace Buffon. N’Soki est présent en défense, tout comme Dani Alves, et Draxler dans l’entrejeu. Sur le plan offensif, Cavani n’est pas aligné et va donc débuter sur le banc. Côté bordelais, Eric Bedouet aligne son 4-3-3 mais change son milieu et son attaque après la victoire contre le Slavia Prague en C3 (2-0). Otavio, Sankharé et Plasil composent l’entrejeu, alors que le trio Karamoh-Briand-Kamano est présent en attaque.

Les compositions officielles

Bordeaux : Costil – Sabaly, Koundé, Pablo, Palencia – Otavio, Sankharé, Plasil – Karamoh, Briand, Kamano

PSG : Areola - Kehrer, Silva, N’Soki - Alves, Marquinhos, Draxler, Bernat - Di Maria, Mbappé, Neymar