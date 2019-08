« On attend encore de voir ce qu’ils vont nous acheter, mais on ne sait pas trop où on va. Je suis un peu déçu du recrutement, comme beaucoup de Bordelais, parce qu’ils nous annonçaient quand même 80M€ d’investissement et que pour le moment il y a eu plus de ventes que d’investissements (...) Paulo Sousa ? J’ai parlé au président et je lui ai dit que pour l’entraîneur, Paulo Sousa n’était pas le bon choix. Jusqu’à preuve du contraire, je crois que les résultats me donnent raison. » Les mots de Marc Vanhove, fondateur et dirigeant de "Bistro Régent", le sponsor maillot principal et partenaire majeur des Girondins de Bordeaux sur ARLFM, une radio locale, ne sont pas passées inaperçues.

Le club s’est même senti obligé de répondre aux critiques de l’entrepreneur à travers un communiqué. « A la suite des différents commentaires à propos de l’entraîneur et de l’équipe professionnelle du FC Girondins de Bordeaux parus sur internet et les réseaux sociaux, le Club tient à rappeler qu’il apprécie et respecte l’ensemble de ses partenaires. Il est difficile pour les personnes extérieures au Club d’avoir une opinion objective sur les tenants et aboutissants de ses choix et il est important de comprendre que les décisions relatives à son fonctionnement sont prises par lui seul. A l’instar de la solidarité démontrée par les joueurs de l’équipe des Girondins de Bordeaux hier soir à l’occasion du 1er match à domicile, soyons tous unis derrière eux. » On dirait bien que l’ambiance se tend du côté du club bordelais.

