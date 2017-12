La 17e journée de Ligue 1 s’ouvre ce soir au Matmut Atlantique, où les Girondins de Bordeaux accueillent le Racing Club de Strasbourg. Onzièmes, les Bordelais n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matches. En face, les Alsaciens restent sur un exploit à la Meinau face au Paris Saint-Germain (2-1) et tenteront de surfer sur la vague. Ils n’ont plus perdu depuis quatre rencontres et sont désormais en dehors de la zone de relégation.

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec est privé de son meilleur atout, Malcom, blessé. Théo Pellenard est lui suspendu. Cafu, Mendy et De Préville sont titulaires devant. A Strasbourg, Thierry Laurey est privé de Jonas Martin et de son gardien Bingourou Kamara, touchés contre le PSG. C’est Oukidja qui évolue dans les cages et le trio Da Costa-Bahoken-Terrier qui est aligné devant.

Les compositions d’équipes :

Bordeaux : Costil - Carrique, Toulalan, Jovanovic, Sabaly - Lerager, Otavio, Vada - Cafu, Mendy, De Préville.

Strasbourg : Oukidja - Lala, Kone, Mangane, Seka - Aholou, Grimm, Liénard - Da Costa, Bahoken, Terrier.