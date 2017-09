Arrivé aux Girondins de Bordeaux durant la saison 2012/2013, Diego Rolan (24 ans) a quitté l’Aquitaine cet été. Prolongé de deux ans puis prêté dans la foulée aux Andalous de Malaga, l’Uruguayen ne devrait pas revenir à Bordeaux.

En effet, Sud-Ouest relaie une information selon laquelle les Girondins et le Deportivo La Corogne se seraient déjà entendus pour le transfert du joueur dans un an. Une opération qui pourrait rapporter entre 6 M€ et 7 M€ à la formation française.