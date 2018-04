Si le club des Girondins de Bordeaux n’est pas officiellement sur le marché, ce n’est un secret pour personne, Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6 et président du FCGB souhaite se débarrasser de son club. Pour le moment, seul un fonds d’ investissement américain GACP ( General American Capital Partners LLC) s’est manifesté. Mais ces derniers tardent à rassembler la somme nécessaire. Pour rappel, la somme de 70 M€ est demandée.

Dans son édition du jour, L’Équipe rapporte qu’un nouveau racheteur pourrait entrer dans la danse, et ce dernier est français, pour le plus grand plaisir de la mairie de Bordeaux. D’après le quotidien français, ce dossier est notamment soutenu par le créateur de mode Daniel Hechter et le géant de l’optique Alain Afflelou. Ces derniers pourraient jouer les rôles d’intermédiaires entre le potentiel racheteur et la direction actuelle. À suivre.