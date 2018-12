Victorieux jeudi soir en Ligue Europa (2-0) face au Slavia Prague, les Girondins de Bordeaux peuvent encore prétendre à une qualification pour les seizièmes de finale. Et pourtant, cette rencontre n’a pas suscité un réel engouement de la part du public bordelais. Présent en conférence de presse avant la réception du PSG en Ligue 1 dimanche (à suivre en direct commenté sur notre site), Younousse Sankharé (29 ans) n’apprécie pas le manque de ferveur autour des matchs de son équipe, et s’est empressé de le faire savoir.

« Bien sûr que ça me frustre. On nous demande des résultats, la moindre des choses, c’est de venir nous supporter. Pour critiquer, il faut venir voir les matchs. Un problème d’horaire ? C’est une question de volonté aussi. Nous, en tant que joueurs, on apprécierait qu’il y ait plus de monde, c’est un fait. Il est vrai aussi que les résultats poussent les gens à se déplacer au stade. Si on gagne contre Paris et qu’on arrive à se qualifier pour la coupe d’Europe, je pense qu’il y aura beaucoup plus de monde », a ainsi martelé le milieu bordelais. Dimanche, la rencontre face au Paris Saint-Germain devrait se jouer à guichets fermés au Matmut Atlantique.