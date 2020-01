Depuis l’été 2018, le Real Madrid a prêté Achraf Hakimi au Borussia Dortmund. En Allemagne, le Marocain s’est rapidement fait un nom et une place. Depuis plusieurs mois en Espagne, on insiste sur le fait que les Merengues souhaitent le faire revenir par la grande porte.

Interrogé à ce sujet, le principal intéressé a répondu. Ses propos sont relayés par AS. « J’ai le cœur partagé entre Madrid et Dortmund. Il reste encore six mois avant l’été, il y a beaucoup de matches. Au final, c’est moi qui dois évaluer la situation. Quels sont les avantages à Dortmund, qu’est-ce qui m’attend à Madrid ? » Le joueur a encore quelques mois pour trancher.