Après une saison 2018-2019 où ils se sont livrés une lutte intense, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se retrouvent aujourd’hui pour la finale de la Supercoupe d’Allemagne. Un choc au sommet idéal pour lancer la future saison.

A domicile, le Borussia Dortmund se présente dans un 4-2-3-1 avec Marwin Hitz dans les cages. Lukasz Piszczek, Ömer Toprak, Manuel Akanji et Nico Schulz forment la défense derrière le double pivot composé de Julian Weigl et Alex Witsel. Jadon Sancho, Marco Reus et Raphaël Guerreiro soutiennent Paco Alcacer en attaque en attaque.

De son côté, le Bayern Munich propose un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les buts. Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Niklas Süle et David Alaba se présentent devant le portier allemand. Enfin, Thomas Müller, Leon Goretzka et Kingsley Coman accompagnent Robert Lewandowski en attaque.

Les compositions :

Borussia Dortmund : Hitz - Piszczek, Toprak, Akanji, Schulz - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Alcantara, Tolisso - Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10