Leader de la Bundesliga, le Borussia Dortmund reçoit le Bayern Munich pour un match au sommet. Sûr de ses forces, Lucien Favre s’avance avec son équipe type. Marwin Hitz prend place dans les buts derrière Lukasz Piszczek, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou et Achraf Hakimi. L’entrejeu est occupé par Axel Witsel et Julian Weigl. Jadon Sancho, Marco Reus et Jacob Bruun Larsen tenteront de mettre Mario Götze dans les meilleures conditions.

De son côté, Niko Kovac opte pour une formation très offensive. Défensivement c’est du classique avec Manuel Neuer dans les cages ainsi que Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Mats Hummels et David Alaba en défense. Javi Martinez assure le rôle de sentinelle derrière le quatuor composé de Serge Gnabry, Thomas Müller, Leon Goretzka et Franck Ribéry. Enfin, Robert Lewandowski est aligné en attaque.

Compositions :

Borussia Dortmund : Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi - Witsel, Weigl - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Gotze

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Gnabry, Mülller, Goretzka, Ribery - Lewandowski