Après avoir beaucoup recruté au début du mercato, le Borussia Dortmund veut dégraisser. Parmi les éléments sur le départ on retrouve Shinji Kagawa. Prêté la saison passée au Besiktas, l’ancien joueur de Manchester United était en quête d’un nouveau point de chute.

Et c’est en Espagne que le Japonais de 30 ans va poursuivre sa carrière. Un pays où il a toujours voulu évoluer. Shinji Kagawa, en fin de contrat en 2020, rejoint le Real Saragosse, club de deuxième division, où il a paraphé un contrat de deux saisons.

OFICIAL | Acuerdo con el @BVB Dortmund para el traspaso de Shinji @S_Kagawa0317

OFFICIAL | Agreement with Borussia Dortmund @BlackYellow about the transfer of Shinji Kagawa

ボルシアドルトムントと香川真司との移籍に合意。

https://t.co/ot9GkoIE1w pic.twitter.com/4p1MwULRCA

— Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 9, 2019