Tout est possible dans le football. Critiqué lors de ses premières saisons à l’OM et même à l’automne dernier, Bouna Sarr a retourné tout le Vélodrome. Désormais latéral droit depuis son repositionnement par Rudi Garcia, le joueur a convaincu, au point que certains demandent sa présence sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Russie. Présent sur les ondes de RMC ce lundi, le joueur s’est exprimé sur son avenir. Il se voit jouer à l’OM l’an prochain.

« C’est une certitude. Je serai Olympien la saison prochaine à 99%. Ça serait bien de jouer la Ligue des Champions l’année prochaine. Je veux connaître ça avec l’OM. En début de saison, je me suis posé des questions, aller chercher du temps de jeu ailleurs. J’ai su être persévérant et avec le temps, ça a payé. Je suis content. Rudi Garcia a conservé ce repositionnement. Ça a été bénéfique pour moi et le club. Tout le monde est content. »