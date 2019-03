La 29e journée de Premier League se poursuit avec un duel entre Bournemouth et Manchester City. A domicile, les Cherries s’articulent en 4-4-1-1. Artur Boruc se retrouve dans les cages tandis que Chris Mepham et Charlie Daniels son alignés en défense alors que Aké est présent un cran devant au milieu. Brooks évoluera en soutien de King.

De son côté, Manchester City mise sur la continuité avec Ederson Moraes dans les buts. Kyle Walker, John Stones, Nicolas Otamendi et Oleksandr Zinchenko se positionnent en défense tandis que Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et David Silva se retrouvent au milieu du terrain. Enfin, Bernardo Silva et Raheem Sterling accompagnent Sergio Agüero en attaque.

Les compositions :

Bournemouth : Boruc - Clyne, Mepham, Simpson, Daniels - Smith, Aké, Surman, Fraser - Brooks - King

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko - Gundogan, David Silva, De Bruyne - Sterling, Agüero, Bernardo Silva