Pour la onzième journée de Premier League, Manchester United se déplace sur la pelouse de Bournemouth pour tenter de recoller à son adversaire du jour. Pour cette rencontre José Mourinho doit se passer de ses deux Belges, Marouane Fellaini et Romelu Lukaku.

Le Special One optera donc pour un 4-3-3, avec un milieu de terrain Matic-Fred-Pogba. Devant, il titularise à nouveau Anthony Martial, en feu en ce moment (4 buts lors des 3 derniers matches de championnat). En pointe, il a choisi d’aligner Alexis Sanchez. Du côté des Cherries, Eddie Howe a choisi un 4-4-2 classique, avec Begovic dans les buts, Aké en défense centrale et Stanislas en milieu droit. Arthur Boruc, Jordon Ibe, Jermaine Defoe et le Français Lys Mousset, entre autres, prendront place sur le banc.

Les compositions :

Bournemouth : Begovic - Francis, Cook, Ake, Smith - Stanislas, Cook, Lerma, Fraser - Wilson, Brooks

Manchester United : De Gea - Young, Lindelof, Smalling, Shaw - Fred, Matic, Pogba - Mata, Alexis, Martial