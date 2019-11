Titulaire ce dimanche lors de la rencontre de la 11e journée de Serie A entre l’Hellas Vérone et Brescia, Mario Balotelli a encore été victime de racisme. Aux alentours de la 54e minute, l’attaquant italien, qui avait le ballon, a été visé par des cris racistes venant des tribunes du Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Forcément énervé, l’ancien joueur de l’OM a alors envoyé le ballon vers la tribune en question avant de vouloir sortir du terrain.

Retenu par ses coéquipiers, « Super Mario » a poursuivi la rencontre et a marqué le but de son équipe en fin de match (défaite 2-1). Et quelques instants après la rencontre, l’attaquant italien a publié une vidéo sur son compte Instagram pour revenir sur cette scène. On y entend plusieurs enfants qui affichent leur soutien à Mario Balotelli, mais également une personne parlant en italien.