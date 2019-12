Brescia a bien failli réaliser une bonne opération dans le bas de classement. Les hommes d’Eugenio Corini se sont fait rejoindre dans le temps additionnel par Parme (1-1), qui a répondu à la réalisation de Mario Balotelli. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir au micro de Sky Sports après la rencontre.

« Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi, a lâché le fantasque attaquant. J’ai l’intention de rester. Je suis à la maison et j’ai besoin d’une année plus calme », a déclaré celui qui a inscrit quatre buts en douze rencontres dans le championnat italien.